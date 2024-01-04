Три райони Москви в історичний мороз залишилися без опалення та світла: горить підстанція

Через пожежу на підстанції в Москві три райони залишилися без світла та опалення у 24-градусний мороз. Фото: Baza

Три райони Москви залишилися без світла та опалення через пожежу на підстанції. Про це повідомили телеграм-канали Baza та Mash.

Підстанція спалахнула на Високовольтному проїзді в Москві. Внаслідок інциденту мешканці понад 20 багатоповерхових будинків залишилися без тепла та світла.

«На місці працюють кілька екіпажів пожежників. Що спричинило пожежу, поки невідомо», — повідомляють у Baza.

У свою чергу, Mash зазначає, що від цієї трансформаторної підстанції живляться, зокрема, будинки в Бібірові, Відрадному та Медведковому.

«Як довго сидіти без світла та частини обігріву – невідомо, аварію намагаються у максимально короткі терміни ліквідувати комунальники», — зазначили у каналі.

Baza повідомила, що температура усередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла в історичні для столиці морози. У Москві зараз 24 градуси морозу.

Нагадаємо, раніше в Залізногірську Курської області РФ заявили про «повітряну атаку з боку ЗСУ», після якої зникло світло і призупинено подачу води.