Армія РФ за добу атакувала за допомогою артилерії та дронів понад 30 будинків у 11 населених пунктах Донецької області

Зруйновані будинки на Донеччині після обстрілів РФ. Фото: Донецька ОВА

Армія Росії 13 разів відкривала вогонь по житловому сектору в Донецькій області, зруйнувавши та пошкодивши десятки будинків та об'єкти інфраструктури. Про це йдеться у звіті поліції Донецької області.



«Під обстрілом знаходилися 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Покровськ, Часів Яр, селища Нью-Йорк, Удачне, села Бердичі, Новопокровське, Предтечине, Ставки», — пояснили у правоохоронних органах.



Згідно з управлінням поліції Донецької області, РФ застосувала ракети, дрони, РСЗВ «Град» та артилерію для атаки на мирних громадян.

Зруйновані будинки на Донеччині після обстрілів РФ. Фото: ДСНС

Попередньо пошкоджено 47 цивільних об'єктів – 30 житлових будинків, церкву, два підприємства, транспортний об'єкт, господарські споруди, а також газопровід.



В Авдіївці росіяни вбили одного місцевого мешканця. У Мар'їнській громаді обстріляно Красногорівку, Георгіївку та Максиміліанівку.



По Очеретиному противник завдав ракетного удару. У Кураховому пошкоджено дві п'ятиповерхівки та дитсадок. По Покровську росіяни також випустили дві ракети - поранено шість людей.



«В Удачному пошкоджено 5 будинків. У Лиманській громаді пошкоджено церкву в Ставках, обстріляно Торське та Зарічне. У Костянтинівці пошкоджено 4 будинки, господарську споруду та газопровід», — заявили в Донецькій ОВА.

Результат атаки РФ на мирних громадян у Донецькій області. Фото: Нацполіція

У Часовоярській громаді поранено двох людей, пошкоджено шість будинків. Вже відомо, що в Нью-Йорку поранено цивільного, пошкоджено 13 будинків і два інфраструктурні об'єкти.



Пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади. Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донбасу, а з лінії фронту було евакуйовано 97 осіб, у тому числі 15 дітей.



Нагадаємо, вчора, 30 січня, близько 22:40 внаслідок атаки безпілотниками по житлових кварталах Харкова сталося кілька осередків займання у різних районах міста.