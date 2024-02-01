Главное за день: Ракета атаковала военный аэродром в Севастополе. ГУР поразили ракетный катер

Политика



На временно оккупированных территориях Украины россияне готовятся привлечь своих военных к так называемым президентским выборам, которые состоятся в марте текущего года.



Общество



Оккупанты обещали отменить оплату за коммунальные услуги. Но в действительности мариупольцам автоматически присылают квитанции на оплату услуг. В частности, за электроэнергию, которой не было. Сотни людей каждый день стоят в очередях на пересчет, сообщил Мариупольский горсовет.



В Буденновском районе оккупированного Донецка прорвало городской коллектор. Канализационные воды затопили улицы поселка Тепличный.



Права человека



Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» вынес очередной незаконный приговор пленному украинскому военному. 22-летнего водителя взвода материально-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сабира Романовича лишили свободы на 26 лет. Его обвиняют в «расстрел гражданского в Мариуполе в марте 2022 года».



Боевые действия



В группировке «ЛНР» заявили, что из-за сброса боеприпаса с беспилотника в Зимогорье погибла женщина, ее внук ранен.



В ночь с 31 января на 1 февраля военные спецподразделения «Group 13» ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ.



В результате атаки 31 января на Севастополь был атакован пункт связи воинской части 80159, которая, согласно открытым данным, относится к военному аэродрому Бельбек.

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