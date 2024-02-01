  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: Ракета атакувала військовий аеродром у Севастополі. ГУР вразили ракетний катер

01 лютого 2024, 23:10

Головне за день: Ракета атакувала військовий аеродром у Севастополі. ГУР вразили ракетний катер

Політика

 На тимчасово окупованих територіях України росіяни готуються залучити своїх військових до так званих президентських виборів, які відбудуться у березні цього року.

Суспільство

 Окупанти обіцяли скасувати оплату за комунальні послуги. Але насправді маріупольцям автоматично надсилають квитанції на оплату послуг. Зокрема, за електроенергію, якої не було. Сотні людей щодня стоять у чергах на перерахунок, повідомила Маріупольська міськрада.

У Будьоннівському районі окупованого Донецька прорвало міський колектор. Каналізаційні води затопили вулиці селища Тепличне.

Права людини

 Так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» ухвалив черговий незаконний вирок полоненому українському військовому. 22-річного водія взводу матеріально-технічного забезпечення 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сабіра Романовича позбавили волі на 26 років. Його звинувачують у «розстріл цивільного у Маріуполі у березні 2022 року».

Бойові дії

В угрупуванні «ЛНР» заявили, що через скидання боєприпасу з безпілотника у Зимогір'ї загинула жінка, її онук поранений.

У ніч із 31 січня на 1 лютого військові спецпідрозділи «Group 13» ГУР Міноборони знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ.

В результаті атаки 31 січня на Севастополь було атаковано пункт зв'язку військової частини 80159, який, згідно з відкритими даними, відноситься до військового аеродрому Бельбек.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:10
Головне за день: Ракета атакувала військовий аеродром у Севастополі. ГУР вразили ракетний катер
16:25
На окупованих територіях України росіяни залучать військових до «виборів» президента
14:59
У Маріуполі мешканцям надходять рахунки за ненадані комунальні послуги — міськрада
13:30
Ракета влучила у пункт зв'язку на військовому аеродромі Бельбек у Севастополі — ASTRA
13:16
ГУР знищило ракетний катер росіян «Івановець»
09:55
Майже 580 будинків залишилися без опалення у Донецьку
08:30
Сили оборони ведуть бої на південний захід від Донецька — ISW
08:00
Вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе
23:56
У Донецьку та Макіївці горять підстанції через обстріли: деякі райони знеструмлені
23:13
У Донецьку прорвало міський колектор: затоплено вулиці селища
23:10
Головне за день: Обмін полоненими. ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму
22:51
Під Маріуполем у приватному секторі загарбники зробили військовий полігон
21:27
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили удари по аеродрому Бельбек у Криму
20:50
Одна жінка загинула, двох поранено через російський обстріл Торецька і Цукурино
19:25
Путін заявив про прагнення створити «демілітаризовану лінію» в Україні
17:58
Крим: очевидці повідомляють про пожежу у районі аеродрому Бельбек
15:53
Житель Костянтинівки майже два роки провів у російському полоні, сьогодні він повернувся додому
14:55
Росія агітує студентів кримських «університетів» ставати операторами дронів
14:30
Безпілотник скинув боєприпас на автобус в окупованому Донецьку
23:14
У Маріуполі відродили комсомол. РФ бомбардує свої міста. Головне за день
усі новини
23:10
Головне за день: Ракета атакувала військовий аеродром у Севастополі. ГУР вразили ракетний катер
21:05
У ЗСУ вперше почали видавати жіночу форму
19:55
Україна вже має можливості для знищення ворога — Залужний
18:50
На броньованій машині та під обстрілами: як отримують пенсію у прифронтовому Сіверську
17:32
У Селидівській громаді запущено котельню: глава ОВА розповів деталі
17:21
У США жителі міста-побратима Дружківки організували концерт та зібрали для дружківчан 9 тисяч доларів допомоги
16:48
Зеленський призначив керівника СБУ у Донецькій та Луганській областях
16:44
ЄС назвав умови надання Україні 50 млрд євро
16:25
На окупованих територіях України росіяни залучать військових до «виборів» президента
15:58
Донецька область отримала від партнерів із США екскаватори та навантажувачі
15:55
Російський актор з «Бандитського Петербурга» отримав підозру за заклик до війни проти України
15:30
У розвідці спростували інформацію про дозвіл на виїзд за кордон для Арестовича
14:59
У Маріуполі мешканцям надходять рахунки за ненадані комунальні послуги — міськрада
14:50
Рятувальники підвезли технічну та питну воду для мешканців трьох населених пунктів Донецької області
14:48
Прикордонники взяли в полон трьох росіян у Луганській області
14:23
Армія РФ вдарила по Гірнику: пошкоджено житлові будинки
13:45
«Білі янголи» евакуювали родину з трьома малолітніми дітьми з Торецька
13:30
Ракета влучила у пункт зв'язку на військовому аеродромі Бельбек у Севастополі — ASTRA
13:16
ГУР знищило ракетний катер росіян «Івановець»
12:48
Знищено понад 200 дронів та майже півсотні окупантів: яка ситуація на Таврійському напрямку
усі новини
ВІДЕО
Пенсіонери у прифронтовому Сіверську На броньованій машині та під обстрілами: як отримують пенсію у прифронтовому Сіверську
01 лютого, 18:50
Американські партнери передали Донецькій області понад десять екскаваторів та навантажувачів відомої фірми JCB. Фото: JCB Co. Донецька область отримала від партнерів із США екскаватори та навантажувачі
01 лютого, 15:58
Евакуація дітей із Торецька. Фото: Нацполіція «Білі янголи» евакуювали родину з трьома малолітніми дітьми з Торецька
01 лютого, 13:45
ГУР знищило ракетний катер РФ «Івановець». Фото: кадр із відео ГУР знищило ракетний катер росіян «Івановець»
01 лютого, 13:16
Обстріл Херсона окупантами. Фото: кадр із відео У мережі з'явилося відео обстрілів Херсона: РФ атакувала житлові квартали
01 лютого, 11:55
Колаборантка стежила за ЗСУ. Фото: СБУ На Донеччині СБУ затримала подругу голови «народної ради ДНР» з Краматорська
01 лютого, 10:47

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама