Головне за день: Ракета атакувала військовий аеродром у Севастополі. ГУР вразили ракетний катер

Політика



На тимчасово окупованих територіях України росіяни готуються залучити своїх військових до так званих президентських виборів, які відбудуться у березні цього року.



Суспільство



Окупанти обіцяли скасувати оплату за комунальні послуги. Але насправді маріупольцям автоматично надсилають квитанції на оплату послуг. Зокрема, за електроенергію, якої не було. Сотні людей щодня стоять у чергах на перерахунок, повідомила Маріупольська міськрада.



У Будьоннівському районі окупованого Донецька прорвало міський колектор. Каналізаційні води затопили вулиці селища Тепличне.



Права людини



Так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» ухвалив черговий незаконний вирок полоненому українському військовому. 22-річного водія взводу матеріально-технічного забезпечення 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сабіра Романовича позбавили волі на 26 років. Його звинувачують у «розстріл цивільного у Маріуполі у березні 2022 року».



Бойові дії



В угрупуванні «ЛНР» заявили, що через скидання боєприпасу з безпілотника у Зимогір'ї загинула жінка, її онук поранений.



У ніч із 31 січня на 1 лютого військові спецпідрозділи «Group 13» ГУР Міноборони знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ.



В результаті атаки 31 січня на Севастополь було атаковано пункт зв'язку військової частини 80159, який, згідно з відкритими даними, відноситься до військового аеродрому Бельбек.

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