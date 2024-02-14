Главное за день: Бои за Авдеевку. Уничтожение БДК «Цезарь Куников»

Ситуация в Авдеевке



Согласно данным украинского военно-аналитического проекта DeepState, войска России еще продвинулись на севере и юге Авдеевки Донецкой области. Так, на юге российские войска продолжают окружать укрепрайон ВСУ — бывшую базу ПВО «Зенит». На севере россияне увеличили зону контроля в районе Индустриального проспекта, перекрывая тем самым основной логистический путь для украинского гарнизона.



Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий отметил, что в городе продолжаются уличные бои и в связи с этим предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения.



По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, единственный эвакуационный маршрут из Авдеевки полностью простреливается российскими оккупантами. По состоянию на 14 февраля в городе остается более 900 человек. Он уточнил, что в Авдеевке есть резервы гуманитарной помощи, воды и медикаментов.



Общество



Российские оккупанты хотят восстановить разрушенный в результате их обстрелов Драматический театр в захваченном Мариуполе, сообщил Мариупольский горсовет. Со ссылкой на местные чаты отмечается, что строители выполняют монолитные работы и занимаются кирпичной кладкой. В скором времени приступят к строительству первого этажа здания театра. Сдать объект обещают уже к 2025 году.



Боевые действия



ГУР МОУ сообщило об уничтожении крупного десантного корабля ЧФ РФ «Цезарь Куников» ночью 14 февраля. Большинству экипажа российского корабля не удалось спастись. При этом, информация о точном количестве погибших на корабле уточняется.



Перехваченные радиопереговоры россиян с места уничтожения БДК «Цезарь Куников» свидетельствуют, что от судна после атаки спецназовцев ГУР МО Украины осталось лишь маслянистое пятно, сообщает ГУР.



«Цезарь Куников» − это большой десантный корабль проекта 775. Его длина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Экипаж − 87 человек. Сообщается, что корабль может использоваться для постановок минных заграждений.

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