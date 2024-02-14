Головне за день: Бої за Авдіївку. Знищення ВДК «Цезарь Куніков»

Ситуація в Авдіївці



За даними українського військово-аналітичного проекту DeepState, війська Росії ще просунулися на півночі та півдні Авдіївки Донецької області. Так, на півдні російські війська продовжують оточувати укріпрайон ЗСУ — колишню базу ППО «Зеніт». На півночі росіяни збільшили зону контролю в районі Індустріального проспекту, тим самим перекриваючи основний логістичний шлях для українського гарнізону.



Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховий зазначив , що у місті продовжуються вуличні бої та у зв'язку з цим передбачені запасні логістичні шляхи на випадок втрати основного шляху постачання.



За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, єдиний евакуаційний маршрут із Авдіївки повністю прострілюється російськими окупантами. Станом на 14 лютого у місті залишається понад 900 осіб. Він уточнив, що в Авдіївці є резерви гуманітарної допомоги, води та медикаментів.



Суспільство



Російські окупанти хочуть відновити зруйнований внаслідок їх обстрілів Драматичний театр у захопленому Маріуполі, повідомила Маріупольська міськрада. З посиланням на місцеві чати наголошується, що будівельники виконують монолітні роботи та займаються цегляною кладкою. Незабаром розпочнуть будівництво першого поверху будівлі театру. Здати об'єкт обіцяють уже до 2025 року.



Бойові дії



ГУР МОУ повідомило про знищення великого десантного корабля ЧФ РФ «Цезар Куніков» уночі 14 лютого. Більшості екіпажу російського корабля не вдалося врятуватися. При цьому інформація про точну кількість загиблих на кораблі уточнюється.



Перехоплені радіопереговори росіян з місця знищення ВДК «Цезар Куніков» свідчать , що від судна після атаки спецназівців ГУР МО України залишилася лише масляниста пляма, повідомляє ГУР.



«Цезар Куніков» – це великий десантний корабель проекту 775. Його довжина – 112,5 м, ширина – 15 м, осадка – 3,7 м. Екіпаж – 87 осіб. Повідомляється, що корабель може використовуватися для постановки мінних загороджень.

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