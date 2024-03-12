«Почему вы прячетесь за спиной каких-то сепаратистов, которых подкармливаете»: Зеленский вывел Путина из себя в 2019-м

Зеленский и Путин в Париже в 2019 году. Фото: пресс-служба президента РФ

Экс-посол в Великобритании и украинский дипломат Вадим Пристайко рассказал УП об атмосфере на переговорах в Париже в 2019 году, где президент Украины Владимир Зеленский заставил Путина нервничать.



По словам Пристайко, и Меркель, и Макрон, и Путин были уверены в том, что Зеленский будет очарован вниманием великих мира сего.



На переговорах в Париже в 2019 году в нормандском формате встречались президент Украины, тогдашний канцлер Германии, президенты Франции и России.



«Лидеров, собравшихся в Париже, ожидала одна неожиданная штука. Мне кажется, что и Меркель, и Макрон, и Путин были уверены в том, что Зеленский как новый президент без опыта будет очарован вниманием великих мира сего. А тут их ожидал первый сюрприз. Позиция Зеленского была не только изменена перед переговорами. Она была очень жесткой и неуступчивой. Это вызвало раздражение Путина и определенный страх Меркель и Макрона», — отмечает Пристайко.



Дипломат подтвердил, что встреча изначально вообще должна была состояться еще в июле. За эти полгода, на которые она была перенесена, президент Зеленский приобретал опыт. Он общался с людьми, посещал важные вещи для себя и рос как политик.



«У нас был отдельный визит в Париж и отдельный – в Берлин. Мы встретились сначала с Макроном, потом с Меркелем, где Зеленский сказал, что мы решили добавить в документы такие и такие пункты. Это было мягко говоря новостью для французов и немцев. Потому что мы сказали, что, несмотря на все долгие переговоры, считаем, что разведение должно происходить иным образом. Мы не считаем, что по отношению к нам справедливо записано там, там, там. То есть, определенные элементы мы обострили в своей переговорной позиции прямо перед встречами», — рассказал экс-посол в Великобритании.



Дополнительные условия с украинской стороны касались разведения и определенных вещей, которые Зеленским считались критически важными.



Дипломат подтвердил, что лидер Украины полагал невозможным что-то сделать, если находящиеся на территории вражеские войска не выведены отсюда.



«Помню эту часть разговора за столом с Путиным. Я как раз вел эту часть, которая ему очень не понравилась, так что он очень эмоционально отреагировал – не хочу использовать эти слова. Могу точно сказать, что Меркель, знавшая русский язык, поняла, что он подразумевает», — заверил Пристайко.



Он также подтвердил, что Путин пытался задобрить Зеленского в каком-то смысле, обозвав предшественников украинского президента «националюгам», а его, определив как «нормального человека».



Однако Зеленский отреагировал сдержанно, объяснив свое желание закончить развязанную войну.



«Он говорил, что война развязана против нас, мы считаем своим приоритетом ее завершить. Мы не верим, что между нами есть какие-то непреодолимые обстоятельства и мы не понимаем, почему вы прячетесь за спиной каких-то сепаратистов, которых подкармливаете. Не рассказывайте нам, что шахтеры вышли из шахт, взяли в руки оружие, которое они нашли в соседнем супермаркете. Но он все же пытался до какого-то уровня оставить Путину возможность решить этот вопрос», — заключил дипломат.



Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о возможности усиления мобилизации россиян после проведения президентских «выборов» в РФ.



Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя ситуация на фронте, намного лучше, чем была в течение зимы.