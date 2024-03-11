Ситуация на фронте намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя ситуация на фронте, намного лучше, чем была в течение зимы. Об этом он сказал в интервью французскому новостному медиа BFMTV.

«Мы имели трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников», — сказал украинский лидер.

Также Зеленский сказал, что «наступление России остановлено», а ее армия «теряет большое количество своих жизненно важных сил».

Однако по его словам, ситуация может измениться через «месяц или неделю», если украинская армия не получит достаточной поддержки.