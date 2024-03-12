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«Чому ви ховаєтеся за спиною якихось сепаратистів, яких підгодовуєте»: Зеленський розлютив Путіна 2019-го

12 березня 2024, 12:12

«Чому ви ховаєтеся за спиною якихось сепаратистів, яких підгодовуєте»: Зеленський розлютив Путіна 2019-го

Зеленський і Путін у Парижі у 2019 році. Фото: пресслужба президента РФ Зеленський і Путін у Парижі у 2019 році. Фото: пресслужба президента РФ

Експосол у Великій Британії та український дипломат Вадим Пристайко розповів УП про атмосферу на переговорах у Парижі у 2019 році, де президент України Володимир Зеленський змусив Путіна нервувати.

За словами Пристайка, і Меркель, і Макрон, і Путін були впевнені в тому, що Зеленський буде зачарований увагою великих цього світу.

На переговорах у Парижі у 2019 році у нормандському форматі зустрічалися президент України, тодішній канцлер Німеччини, президенти Франції та Росії.

«Лідерів, які зібралися в Парижі, чекала одна несподівана штука. Мені здається, що і Меркель, і Макрон, і Путін були впевнені в тому, що Зеленський як новий президент без досвіду буде зачарований увагою великих цього світу. А тут на них чекав перший сюрприз. Позиція Зеленського була змінена перед переговорами. Вона була дуже жорсткою та непоступливою. Це викликало роздратування Путіна та певний страх Меркель та Макрона», — зазначає Пристайко.

Дипломат підтвердив, що зустріч спочатку взагалі мала відбутися ще у липні. За ці пів року, на які її було перенесено, президент Зеленський набував досвіду. Він спілкувався з людьми, відвідував важливі речі для себе та зростав як політик.

«У нас був окремий візит до Парижа та окремий – до Берліна. Ми зустрілися спочатку з Макроном, потім із Меркель, де Зеленський сказав, що ми вирішили додати до документів такі й такі пункти. Це було, м'яко кажучи, новиною для французів та німців. Тому що ми сказали, що, попри всі довгі переговори, вважаємо, що розведення має відбуватися іншим чином. Ми не вважаємо, що стосовно нас справедливо записано там, там, там. Тобто певні елементи ми загострили у своїй переговорній позиції перед зустрічами», — розповів експосол у Великій Британії.

Додаткові умови з українського боку стосувалися розведення та певних речей, які Зеленським вважалися критично важливими.

Дипломат підтвердив, що лідер України вважав неможливим щось зробити, якщо ворожі війська, що перебувають на території нашої держави, не виведені звідси.

«Пам'ятаю цю частину розмови за столом із Путіним. Я саме вів цю частину, яка йому дуже не сподобалася, тому він дуже емоційно відреагував – не хочу використовувати ці слова. Можу точно сказати, що Меркель, яка знала російську мову, зрозуміла, що він має на увазі», — запевнив Пристайко.

Він також підтвердив, що Путін намагався задобрити Зеленського в якомусь сенсі, обізвавши попередників українського президента «націоналюгами», а його, визначивши як «нормальну людину».

Проте Зеленський відреагував стримано, пояснивши своє бажання закінчити війну.

«Він казав, що війна розв'язана проти нас, ми вважаємо своїм пріоритетом її завершити. Ми не віримо, що між нами є якісь непереборні обставини, і ми не розуміємо, чому ви ховаєтеся за спиною якихось сепаратистів, яких годуєте. Не розповідайте нам, що шахтарі вийшли із шахт, взяли до рук зброю, яку вони знайшли у сусідньому супермаркеті. Але він все ж таки намагався до якогось рівня залишити Путіну можливість розв'язати це питання», — підсумував дипломат.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив про можливість посилення мобілізації росіян після проведення президентських виборів у РФ.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішня ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом зими.

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