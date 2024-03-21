Россия пыталась атаковать ракетами объекты украинской разведки 21 марта в Киеве — СМИ

Почти все крылатые и баллистические ракеты, которыми Россия ударила по Киеву утром 21 марта, были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины.



Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в ГУР.



«Большинство ракет, которые летели по Киеву 21 марта, было направлено на объекты Главного управления разведки. Все они сбиты», — цитирует издание своего собеседника.



Как сообщалось, в ночь на 21 марта российские войска атаковали Киев двумя баллистическими ракетами «Искандер-М»/«Кинжал» и 29-ю крылатыми ракетами. По данным Воздушных сил, их все удалось сбить.



в Святошинском районе произошло падение обломков ракеты на помещение детского сада.



В Шевченковском районе горели автомобили на стоянке и квартира в жилом доме.



В Подольском районе падение обломков ракет на территории двух предприятий.