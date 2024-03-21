Росія намагалася атакувати ракетами об'єкти української розвідки 21 березня у Києві — ЗМІ

Майже всі крилаті та балістичні ракети, якими Росія вдарила по Києву вранці 21 березня, були націлені на об'єкти Головного управління розвідки Міноборони України.



Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело у ГУР.



«Більшість ракет, які летіли Києвом 21 березня, була спрямована на об'єкти Головного управління розвідки. Усіх їх збито», — цитує видання свого співрозмовника.



Як повідомлялося, у ніч на 21 березня російські війська атакували Київ двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/«Кинжал» та 29-ма крилатими ракетами. За даними Повітряних сил, їх удалося збити.



У Святошинському районі сталося падіння уламків ракети на приміщення дитячого садка.



У Шевченківському районі горіли автомобілі на стоянці та квартира у житловому будинку.



У Подільському районі падіння уламків ракет на території двох підприємств.