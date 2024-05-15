Харків, Дніпро, Херсон під ударами РФ: що відомо про жертви

Російська армія увечері 15 травня обстріляла Харків та Дніпро.



Станом на 20:45 відомо про двох постраждалих у Харкові,– повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



«Внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю. Травмовані двоє цивільних чоловіків 40 і 20 років — їх госпіталізовано»,— повідомив Синєгубов.



У Дніпрі внаслідок падіння уламків збитої ракети загинули двоє чоловіків, один — дістав поранення, також внаслідок російської атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт та будинки. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«У Дніпрі через падіння уламків збитої ворожої ракети загинули чоловіки 48 та 51 роки. Є ще один постраждалий – йому 63 роки. Він лікуватиметься амбулаторно. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт, адмінбудівлю, притулок для тварин, п'яти- та двоповерхівки. А ще — 6 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач. Сталося кілька пожеж, які оперативно ліквідовано»,— повідомив Лисак.



Крім того, за день окупанти обстріляли Нікопольський район 4 рази дронами-камікадзе, 5 разів — з артилерії. Під ворожими атаками були Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. Постраждалих немає.



Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватні будинки, один із них спалахнув, рятувальники ліквідували пожежу. Також через ворожі атаки пошкоджені спортклуб, мікроавтобус, вантажівка, газопровід та лінія електропередач.



У Херсоні кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару зросла до 19 осіб,– повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«За життя трьох тяжких постраждалих зараз борються медики»,— заявив Мрочко.