ВСУ отбили оккупантов от Тернов и Ямполевки Донецкой области

Стало известно, где ВСУ отбили позиции. Фото: Азов

Российские войска были отбиты вблизи Тернов и Ямполевки Донецкой области и и закрепились на освобожденных позициях. Как следствие — потеряна военная техника и личный состав россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Азова.



Как отмечается, с начала 2024 года российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны вблизи Тернов. Ситуация на направлении была угрожающей: ВС РФ не жалели ни личного состава, ни техники, чтобы захватить поселок.



«В результате успешной операции, проведенной 12-й бригадой специального назначения «Азов», 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой и смежными подразделениями, Силы обороны отбросили врага от Тернов и Ямполовки и закрепились на освобожденных позициях. Части оккупантов понесли тяжелые потери. Техника уничтожалась десятками, личный состав — сотнями», — говорится в сообщении.



В ведомстве показали ликвидацию оккупантов на подступах к недавно отбитым Силами обороны позициям.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие продолжают на передовой ликвидировать не только военную технику российских оккупантов, но и противовоздушную оборону. Известно, что недавно военные уничтожили восемь зенитных комплексов.