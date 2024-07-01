Тверскую область РФ атаковали дроны, на территории воинской части вспыхнул пожар

В тверской области рф возник пожар вследствие атаки. Фото: ASTRA

Сегодня стало известно, что утром 29 июня воинская часть города Торопец Тверской области РФ попала под атаку двух беспиотников, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. Об этом передает Telegram-канал Astra.



«2 БПЛА атаковали войсковую часть в Тверской области. Возник пожар», — говорится в сообщении.



Впрочем, ни власти региона, ни оборонное ведомство не стали комментировать случившийся инцидент.



Выяснилось, что в/ч 54169 в городе Торопец была атакована 2 беспилотниками рано утром 29 июня. Оба беспилотника взорвались на территории войсковой части возник пожар. О пострадавших неизвестно.



Ранее мы писали, что 30 июня в российской Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на автомобиль пострадала местная жительница. Также известно, что одна машина полностью сгорела.