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Тверскую область РФ атаковали дроны, на территории воинской части вспыхнул пожар

01 июля 2024, 11:25

Тверскую область РФ атаковали дроны, на территории воинской части вспыхнул пожар

В тверской области рф возник пожар вследствие атаки. Фото: ASTRA В тверской области рф возник пожар вследствие атаки. Фото: ASTRA

Сегодня стало известно, что утром 29 июня воинская часть города Торопец Тверской области РФ попала под атаку двух беспиотников, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. Об этом передает Telegram-канал Astra.

«2 БПЛА атаковали войсковую часть в Тверской области. Возник пожар», — говорится в сообщении.

Впрочем, ни власти региона, ни оборонное ведомство не стали комментировать случившийся инцидент.

Выяснилось, что в/ч 54169 в городе Торопец была атакована 2 беспилотниками рано утром 29 июня. Оба беспилотника взорвались на территории войсковой части возник пожар. О пострадавших неизвестно.

Ранее мы писали, что 30 июня в российской Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на автомобиль пострадала местная жительница. Также известно, что одна машина полностью сгорела. 

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