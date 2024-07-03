РФ обстреляла 26 раз Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донетчины: повреждены дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российские оккупанты 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под удар попали три района, в результате атак повреждены дома. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По уточненной информации, ситуация в Донецкой области следующая:



Покровский район. Кураховская громада подверглась многочисленным обстрелам: в Горняке ранен человек, повреждены 4 частных и 3 многоквартирных дома; в Остром повреждена двухэтажка; в Островском повреждены 7 частных домов; под огнем окраины Курахово, Сухих Ялов и Дальнего. В Селидово 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 24 дома.





Краматорский район. В Лимане повреждены 2 нежилых помещения, обстреляны окраины Райгородка Николаевской громады. В Константиновке повреждены 2 промышленных здания и инфраструктурный объект.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске ранены 2 человека, поврежден частный дом.



Ранее мы писали, что за 2 июля российские военные убили двух жителей Донецкой области.