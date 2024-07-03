В результате российских обстрелов двое жителей Донецкой области погибли и 9 пострадали

За прошедшие сутки, 2 июля, российские военные убили двух жителей Донецкой области: в Селидово и Нью-Йорке. Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин написал у себя в Telegram.
«Еще 9 человек в области за сутки получили ранения», — добавил он.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2050 человек убитыми и 5246 — ранеными.
Напомним, 1 июля, военнослужащие российской оккупационной армии убили четырех жителей Донецкой области и еще 27 были ранены.
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