В результате российских обстрелов двое жителей Донецкой области погибли и 9 пострадали

Донецкая область: 2 погибших и 9 пострадавших от обстрелов РФ. Фото: Филашкин / Telegram

За прошедшие сутки, 2 июля, российские военные убили двух жителей Донецкой области: в Селидово и Нью-Йорке. Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин написал у себя в Telegram.



«Еще 9 человек в области за сутки получили ранения», — добавил он.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2050 человек убитыми и 5246 — ранеными.



Напомним, 1 июля, военнослужащие российской оккупационной армии убили четырех жителей Донецкой области и еще 27 были ранены.