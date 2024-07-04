РФ наносит по 10-20 авиаударов: сколько жителей проживает в Торецкой громаде

Российская армия постоянно атакует Торецкую громаду, используя различные виды вооружения. Известно, что там остаются около 10 тысяч жителей. Об этом сообщил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телемарафона.



По его словам, россияне наносят по 10-20 авиационных ударов по территории громады, разрушают многоквартирную застройку, частный сектор и критическую инфраструктуру.



«Враг использует тактику «выжженной земли», применяя тактическую авиацию. На сегодня даже повреждена Центральная городская больница», — отметил он.



Однако в громаде все еще остается около 10 000 жителей.



«Многие пожилые люди не имеют желания выезжать в более безопасные регионы, мотивация их достаточно проста — они здесь родились и прожили, и родственники здесь похоронены и так далее», — заявил начальник МВА.



При этом, он добавил, что из громады с начала широкомасштабного вторжения были эвакуированы все дети, более 9500 человек.



Ранее мы писали, что из Торецкой громады 3 июля удалось вывести 16 человек.



Кроме того, в Генштабе отметили, что за прошедшие сутки на Торецком направлении россияне значительно активизировались — совершили 25 атак, в частности, в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Пивничное и Нью-Йорк в Донецкой области.