Обстрелы Донецкой области: 11 человек погибли и 43 ранены за сутки

Одиннадцать жителей Донецкой области погибли и 43 ранены в результате российских обстрелов за минувшие сутки. Об этом сообщает областная военная администрация.



Уточняется, что 5 человек погибли в Селидово, 3 в Часов Яре, по одному в Комаре, Торецке и Украинске.



Кроме того, 18 человек ранены в Комаре, 15 — в Селидово. Три человека пострадали в Торецке, двое — в Украинске. По одному пострадавшему зафиксировано в Константиновке, Ивановке, Славянске и Дружбе.

За все время полномасштабного вторжения власти Донецкой области зафиксировали 2064 погибших и 5316 мирных жителей. В этот перечень не входят жертвы в оккупированных Мариуполе и Волновахе.