Обстрелы Донецкой области: 11 человек погибли и 43 ранены за сутки

Одиннадцать жителей Донецкой области погибли и 43 ранены в результате российских обстрелов за минувшие сутки. Об этом сообщает областная военная администрация.
Уточняется, что 5 человек погибли в Селидово, 3 в Часов Яре, по одному в Комаре, Торецке и Украинске.
Кроме того, 18 человек ранены в Комаре, 15 — в Селидово. Три человека пострадали в Торецке, двое — в Украинске. По одному пострадавшему зафиксировано в Константиновке, Ивановке, Славянске и Дружбе.
За все время полномасштабного вторжения власти Донецкой области зафиксировали 2064 погибших и 5316 мирных жителей. В этот перечень не входят жертвы в оккупированных Мариуполе и Волновахе.
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