Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Путин второй день подряд повторяет прессе свои условия для прекращения огня по Украине

05 июля 2024, 17:16

Путин второй день подряд повторяет прессе свои условия для прекращения огня по Украине

Глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал российскому президенту Владимиру Путину о своей недавней поездке в Киев. Об этом заявил глава Кремля после встречи в Москве с Орбаном. 

Путин в очередной раз заявил, что Москва открыта к переговорам на своих условиях. 

«Как нам видится и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра Венгрии в Киеве все еще не готовы от ведения войны до победного конца», — сказал он.

Путин обвинил украинскую власть в нелегитимности и поиске предлога для ведения военного положения, проведения выборов. Он повторил свое требование к Киеву — отказаться от четырех областей Украины. 

Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву. До этого он в первый раз побывал в Киеве с начала полномасштабной войны и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Путин заявил, что оккупационные войска не прекратят обстреливать Украину до тех пор, пока не будут проведены переговоры. В то же время он считает власть в Украине нелегитимной, с которой он не планирует говорить.

Еще раньше Путин заявил, что никогда не откажется от украинских территорий, которые захватили оккупационные войска в обмен на мир. 14 июня Путин в ходе встречи с руководством российского МИД назвал условия для начала переговоров по «урегулированию украинского кризиса». В частности, глава Кремля отметил, что украинские власти должны отказаться от вступления страны в НАТО и закрепить ее безъядерный статус. Вместе с этим российский лидер потребовал признать Республику Крым и еще четыре региона частью РФ.

Если украинская сторона откажется от предложенных Владимиром Путиным условий мира, то следующие условия будут для Киева более жесткими, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Российская Федерация может начать переговоры по прекращению войны в ближайшее время, но для этого нужно выйти из оккупированных территорий Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось, состоялся Глобальный саммит мира в Швейцарии, участники во время которого обсудили такие темы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев. Киев предоставил участникам Формулу мира, согласно которой можно прекратить войну. 

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Виктор Орбан
Прочее
Война переговоры с Россией

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
20:15
«ДНР» заявила о 15 раненых жителях оккупации в результате обстрелов
12:30
В оккупированном Старобельском районе российский военный изнасиловал и убил двух местных девушек
08:30
В Константиновке разрушен многоквартирный дом в результате российского обстрела, есть раненые
23:48
Главное за день: Бои за Торецк. РФ расширила фронт в Харьковской области
23:25
В оккупированной Горловке под обстрелами ранены три человека, один — погиб
16:52
Возле оккупированного Дебальцево подорвали опоры железнодорожной контактной сети
15:38
В Харьковской области ранены четыре человека в результате утреннего обстрела
13:18
В «ДНР» более 9 тысяч абонентов остаются без света
12:19
В «ДНР» изменились тарифы на коммунальные услуги: сколько придется платить
11:55
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
10:56
В Украинске Донецкой области утром прогремели взрывы
09:47
Российские военные обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки
23:46
Главное за день: Днепр, Харьков - массовые обстрелы. Удар по складу боеприпасов в Донецке
20:20
После обстрела в Донецке загорелся российский склад боеприпасов (обновлено)
17:22
Армия РФ перебрасывает резервы в сторону Торецка и Покровска через Мариуполь — горсовет
16:15
ВСУ нанесли ракетный удар по КП российской группировки войск «Днепр»: ранение мог получить командующий Теплинский
16:03
В захваченном Донецке произошел обстрел: два человека госпитализированы
14:12
Оккупированный Донецк частично обесточен, есть проблемы с водой
11:32
В Днепре после российского обстрела как минимум трое погибших и 18 пострадавших
10:50
В Боровой на Харьковщине из-под завалов дома извлекли тело погибшего
все новости
20:15
«ДНР» заявила о 15 раненых жителях оккупации в результате обстрелов
19:20
График отключения света в субботу для украинцев будет без послаблений
18:02
Украинск в Донецкой области снова оказался под обстрелом РФ — есть жертвы
17:42
В оккупированном Мариуполе возросло количество острых кишечных инфекций
17:29
В городской администрации рассказали, сколько жителей остается в Торецке
17:19
Российские войска ударили по Селидово: начался сильный пожар, над городом поднимается дым
17:16
Путин второй день подряд повторяет прессе свои условия для прекращения огня по Украине
16:34
Шмыгаль приехал в Донецкую область. Что известно о визите премьер-министра Украины
16:15
В сети сообщили о тревоге в Киеве из-за «мужчины на дельтаплане». В ВСУ опровергли
16:12
Россияне ударили по центру села в Волновахском районе: есть жертва, много пострадавших
16:00
Украинские войска беспилотниками ударили по пункту управления армии РФ: уничтожены две станции
15:28
Украина скоро получит боевые беспилотники от Латвии
15:25
Ночная атака на Приморско-Ахтарск РФ: удары наносили ракетами и дронами, поражен военный аэродром
14:49
Донецкий «Шахтер» представил форму на новый сезон
14:48
В Украину прибыла третья система ПВО Patriot от Германии
13:46
Из-за обстрела загорелось оборудование на одной из подстанций Донетчины
13:10
Орбан прибыл в Москву на встречу с Путиным
13:07
В России партизаны остановили движение поездов с боеприпасами КНДР
12:46
Войска РФ за сутки обстреляли 112 населенных пунктов и 157 объектов инфраструктуры
12:30
В оккупированном Старобельском районе российский военный изнасиловал и убил двух местных девушек
все новости
ВИДЕО
Дым после удара ВС РФ по Селидово. Фото: кадр из видео Российские войска ударили по Селидово: начался сильный пожар, над городом поднимается дым
05 июля, 17:19
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Донецкую область 5 июля. Фото: личная страница Шмыгаля в Телеграм Шмыгаль приехал в Донецкую область. Что известно о визите премьер-министра Украины
05 июля, 16:34
Донецкий клуб «Шахтёр» представил три варианта формы на предстоящий футбольный сезон. Фото: ФК «Шахтер» Донецкий «Шахтер» представил форму на новый сезон
05 июля, 14:49
Место подрыва железнодорожного полотна под Екатеринбургом РФ. Фото: карта «АТЕШ» В России партизаны остановили движение поездов с боеприпасами КНДР
05 июля, 13:07
Пограничники нанесли серию точных ударов. Фото: кадр с видео На Северском направлении пограничники атаковали дронами позиции РФ: есть жертвы
05 июля, 10:58
Последствия падения обломков дрона, сбитого российской ПВО в Приморско-Ахтарске. Фото: соцсети Беспилотники ночью атаковали Приморско-Ахтарск РФ: оттуда россияне запускают «шахеды» по Украине
05 июля, 09:15

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор