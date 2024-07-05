Путин второй день подряд повторяет прессе свои условия для прекращения огня по Украине

Глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал российскому президенту Владимиру Путину о своей недавней поездке в Киев. Об этом заявил глава Кремля после встречи в Москве с Орбаном.



Путин в очередной раз заявил, что Москва открыта к переговорам на своих условиях.



«Как нам видится и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра Венгрии в Киеве все еще не готовы от ведения войны до победного конца», — сказал он.



Путин обвинил украинскую власть в нелегитимности и поиске предлога для ведения военного положения, проведения выборов. Он повторил свое требование к Киеву — отказаться от четырех областей Украины.



Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву. До этого он в первый раз побывал в Киеве с начала полномасштабной войны и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Путин заявил, что оккупационные войска не прекратят обстреливать Украину до тех пор, пока не будут проведены переговоры. В то же время он считает власть в Украине нелегитимной, с которой он не планирует говорить.



Еще раньше Путин заявил, что никогда не откажется от украинских территорий, которые захватили оккупационные войска в обмен на мир. 14 июня Путин в ходе встречи с руководством российского МИД назвал условия для начала переговоров по «урегулированию украинского кризиса». В частности, глава Кремля отметил, что украинские власти должны отказаться от вступления страны в НАТО и закрепить ее безъядерный статус. Вместе с этим российский лидер потребовал признать Республику Крым и еще четыре региона частью РФ.



Если украинская сторона откажется от предложенных Владимиром Путиным условий мира, то следующие условия будут для Киева более жесткими, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.



Российская Федерация может начать переговоры по прекращению войны в ближайшее время, но для этого нужно выйти из оккупированных территорий Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Как сообщалось, состоялся Глобальный саммит мира в Швейцарии, участники во время которого обсудили такие темы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев. Киев предоставил участникам Формулу мира, согласно которой можно прекратить войну.