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У Бєлгородській області РФ обмежують доступ до 14 населених пунктів на кордоні з Україною

16 липня 2024, 23:09

У Бєлгородській області РФ обмежують доступ до 14 населених пунктів на кордоні з Україною

З 23 липня влада Бєлгородської області РФ обмежує доступ до 14 населених пунктів на кордоні з Україною через «вкрай складну оперативну ситуацію». Про це стало відомо із повідомлення губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Йдеться про наступні населені пункти:

  • Бєлгородський район – села Вергилівка та Щетинівка, хутір Валківський;
  • Борисівський район – село Богун-Городок;
  • Грайворонський міський округ - село Безімено, селище Горьківський;
  • Краснояружський район – села Демидівка, Попівка та Прилісся;
  • Шебекинський міський округ – селища Красне, Ленінський та Первомайський, хутори Мухін та Панків.

За словами Гладкова, на в'їздах до населених пунктів встановлять КПП, нестимуть службу там представники силових структур.

«В'їзд громадського транспорту, у тому числі й таксі, до цих населених пунктів буде заборонено. Якщо мешканці захочуть приїхати, їм потрібно буде подати заявку главам поселень або муніципалітетів. Пропускатимемо лише дорослих чоловіків за жорстким регламентом: у броньованому автомобілі з РЕБ, у засобах індивідуального захисту – бронежилеті та касці – і у супроводі військових та представників муніципалітетів, у тому числі самооборони», – заявив він.

Нагадаємо, що Путін пояснив новий наступ російських військ на півночі Харківщини створенням «буферної зони» для захисту Білгородської області від обстрілів. Проте план окупантів провалився.

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