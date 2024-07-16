У Бєлгородській області РФ обмежують доступ до 14 населених пунктів на кордоні з Україною

З 23 липня влада Бєлгородської області РФ обмежує доступ до 14 населених пунктів на кордоні з Україною через «вкрай складну оперативну ситуацію». Про це стало відомо із повідомлення губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
Йдеться про наступні населені пункти:
За словами Гладкова, на в'їздах до населених пунктів встановлять КПП, нестимуть службу там представники силових структур.
«В'їзд громадського транспорту, у тому числі й таксі, до цих населених пунктів буде заборонено. Якщо мешканці захочуть приїхати, їм потрібно буде подати заявку главам поселень або муніципалітетів. Пропускатимемо лише дорослих чоловіків за жорстким регламентом: у броньованому автомобілі з РЕБ, у засобах індивідуального захисту – бронежилеті та касці – і у супроводі військових та представників муніципалітетів, у тому числі самооборони», – заявив він.
Нагадаємо, що Путін пояснив новий наступ російських військ на півночі Харківщини створенням «буферної зони» для захисту Білгородської області від обстрілів. Проте план окупантів провалився.
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