Наводив російські авіабомби на позиції ЗСУ у Донецькій області: СБУ затримала коригувальника

Затриманий коригувальник ударів російських КАБ на Донеччині. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала російського інформатора, який коригував обстріли бойових позицій Сил оборони України в Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Чоловік передавав геолокації артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем атакуючі на східному фронті штурмові групи окупантів. Також він намагався встановити координати ППО, яка прикриває сухопутні підрозділи українських військ у районі Костянтинівки. Отримані відомості коригувальник направляв до спеціалізованої групи російської розвідки в месенджері Телеграм.

Служба безпеки затримала російського інформатора під час оперативної комбінації, коли він перетинав блокпост Сил оборони. За даними слідства, фігурантом є 49-річний місцевий мешканець, ідейний прихильник «руського миру».

Для збору розвідданих він обходив місцевість та фіксував локацію потенційних цілей.

Під час обшуків у затриманого чоловіка виявили мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Інформатор росіян перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру окупаційним мерам Донецька та Шахтарська Олексію Кулемзіну та Олександру Шатову.