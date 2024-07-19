Пам'ятник на могилі Пригожина облили фарбою та додали йому ще один атрибут

Невідомі осквернили пам'ятник голови приватної військової компанії «Вагнер» Євгенія Пригожина на його могилі.



Автори акції виклали в мережу відео, на якому обливають пам'ятник білою рідиною, а в руці у нього фалоімітатор.



23 серпня 2023 року десятеро людей загинули під час аварії приватного літака у Тверській області, що належить голові ПВК «Вагнер» Євгенію Пригожину. Загибель Пригожина та його заступника Дмитра Уткіна спочатку підтвердили їхні соратники, а потім Слідчий комітет РФ.



Пригожина поховали на цвинтарі в Санкт-Петербурзі, а Уткіна — у Підмосков'ї. Обидві церемонії відбулись у закритому режимі, без привернення уваги з боку російської влади та державних ЗМІ.



Пригожин займався вербуванням найманців, зокрема серед російських ув'язнених. Таких людей використали у смертельних штурмах на війні проти України. Наприклад, «вагнерівці» становили більшу частину тих, хто штурмував Бахмут. Майже всі вони загинули під час боїв за місто.





