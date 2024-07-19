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Пам'ятник на могилі Пригожина облили фарбою та додали йому ще один атрибут

19 липня 2024, 20:37

Пам'ятник на могилі Пригожина облили фарбою та додали йому ще один атрибут

Пам'ятник на могилі Пригожина облили фарбою та додали йому ще один атрибут

Невідомі осквернили пам'ятник голови приватної військової компанії «Вагнер» Євгенія Пригожина на його могилі.

Автори акції виклали в мережу відео, на якому обливають пам'ятник білою рідиною, а в руці у нього фалоімітатор.

23 серпня 2023 року десятеро людей загинули під час аварії приватного літака у Тверській області, що належить голові ПВК «Вагнер» Євгенію Пригожину. Загибель Пригожина та його заступника Дмитра Уткіна спочатку підтвердили їхні соратники, а потім Слідчий комітет РФ.

Пригожина поховали на цвинтарі в Санкт-Петербурзі, а Уткіна — у Підмосков'ї. Обидві церемонії відбулись у закритому режимі, без привернення уваги з боку російської влади та державних ЗМІ.

Пригожин займався вербуванням найманців, зокрема серед російських ув'язнених. Таких людей використали у смертельних штурмах на війні проти України. Наприклад, «вагнерівці» становили більшу частину тих, хто штурмував Бахмут. Майже всі вони загинули під час боїв за місто.


 

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Євген Пригожин

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