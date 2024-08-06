Главное за день: Российские ДРГ на окраинах Торецка. ВСУ в Курской области

Общество



Уже два года ждут обещанного оккупантами компенсационного жилья люди из девятиэтажных домов по улице Полтавской, 3, 5 и 7 в захваченном Мариуполе. Их дома в марте 2022 года обстреляли россияне, а после оккупации – демонтировали. Теперь здесь начали возводить многоэтажку, но людям заявили, что она не для них. В ответ жители этих домов записали обращение в надежде на огласку.



В оккупированном Донецке наблюдаются проблемы с доступом к видеохостингу YouTube из-за замедления его работы властями России. Как рассказали «Новостям Донбасса» несколько местных жителей, YouTube на смартфоне или компьютере у них работает только с включенным VPN. Компания «Ростелеком» предупредила о «технических проблемах» в работе кэширующих серверов Google в РФ. Вместе с тем СМИ писали, что причиной медленной работы YouTube стали не серверы, а действия российских властей.



Из Мирнограда Донецкой области проведут эвакуацию семей с детьми. Из города должны вывезти около 2400 детей. Сейчас администрация уведомляет всех родителей о принудительной эвакуации.



Боевые действия



Спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук сообщил, что одна из задач российских войск – перерезать трассу «Покровск-Константиновка» или взять ее под огневой контроль. Однако, по его словам, ситуация на трассе контролируемая Силами обороны Украины.



В сети появились кадры поднятия российского флага над учебным корпусом специальной общеобразовательной школы-интерната № 38 в северо-западной части поселка Нью-Йорк в Донецкой области. Как отметили аналитики DeepState, данные кадры свидетельствуют об ухудшении тактической обстановки в населенном пункте и его потере в ближайшей перспективе.



Росармия обстреляла Торецк, Украинск и Марково в Донецкой области: ранены три женщины. В ходе атаки инфраструктурного объекта в Покровском районе Донецкой области ранены шесть людей.



Один человек погиб и 12 пострадали в результате утреннего удара армии РФ по Харькову, под завалами еще находятся люди, сообщил в вечернем обращении президент Зеленский.



Двое мужчин погибли в результате авиаудара армии РФ по селу Долинки Запорожской области, сообщил руководитель ОВА Федоров.



Три человека ранены из-за обстрелов Никопольщины на Днепропетровщине, заявил руководитель ОВА Лысак. Еще один человек ранен в Антоновке Херсонской области, сообщили в ОВА.



Силы обороны Украины провели операцию в Курской области. Губернатор Алексей Смирнов заявлял, что прорыва ВСУ нет. При этом ряд Z-каналов отмечают, что украинским военным удалось перейти границу и продвинуться к Гончаровке и Куриловке, там шли бои. Также в Телегам-канале Russian Aviation, связанном с российской авиацией, заявили, что украинская армия сбила вертолет Ка-52 «Аллигатор». Украинский OSINT-проект «Кіберборошно» сообщил, что ВСУ уничтожили два российских танка Т-62М вместе с тягачами. Кроме того, в сети появились видео с российскими военнослужащими, взятыми в плен во время боев в Курской области.



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