Головне за день: Російські ДРГ на околицях Торецька. ЗСУ у Курській області

Суспільство



Вже два роки чекають на обіцяне окупантами компенсаційне житло люди з дев'ятиповерхових будинків по вулиці Полтавській, 3, 5 і 7 у захопленому Маріуполі. Їхні будинки у березні 2022 року обстріляли росіяни, а після окупації – демонтували. Тепер тут почали зводити багатоповерхівку, але людям заявили, що вона не для них. У відповідь мешканці цих будинків записали звернення з надією на розголос.



В окупованому Донецьку спостерігаються проблеми з доступом до відеохостингу YouTube через уповільнення його роботи владою Росії. Як розповіли «Новинам Донбасу» кілька місцевих жителів, YouTube на смартфоні чи комп'ютері у них працює лише з увімкненим VPN. Компанія "Ростелеком" попередила про "технічні проблеми" в роботі кешуючих серверів Google в РФ. Водночас ЗМІ писали, що причиною повільної роботи YouTube стали не сервери, а дії російської влади.



З Мирнограду на Донеччині проведуть евакуацію сімей з дітьми. З міста мають вивезти близько 2400 дітей. Наразі адміністрація повідомляє всіх батьків про примусову евакуацію.



Бойові дії



Спікер Національної гвардії України Руслан Музичук повідомив , що одне із завдань російських військ – перерізати трасу «Покровськ-Костянтинівка» або взяти її під вогневий контроль. Проте, за його словами, ситуація на трасі, яку контролює Силами оборони України.



У мережі з'явилися кадри підняття російського прапора над навчальним корпусом спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №38 у північно-західній частині селища Нью-Йорк у Донецькій області. Як зазначили аналітики DeepState, дані кадри свідчать про погіршення тактичної обстановки в населеному пункті та його втрату у найближчій перспективі.



Росармія обстріляла Торецьк, Українку та Маркове на Донеччині: поранено трьох жінок. У ході атаки інфраструктурного об'єкту в Покровському районі Донецької області поранено шістьох людей.



Одна людина загинула та 12 постраждали внаслідок ранкового удару армії РФ по Харкову, під завалами ще перебувають люди, повідомив у вечірньому зверненні президент Зеленський.



Двоє чоловіків загинули внаслідок авіаудару армії РФ в селі Долинки Запорізької області, повідомив керівник ОВА Федоров.



Трьох людей поранено через обстріл Нікопольщини на Дніпропетровщині, заявив керівник ОВА Лисак. Ще одну людину поранено в Антонівці Херсонської області, повідомили в ОВА.



Сили оборони України провели операцію у Курській області. Губернатор Олексій Смирнов заявляв, що прориву ЗСУ немає. При цьому низка Z-каналів зазначають, що українським військовим вдалося перейти кордон і просунутися до Гончарівки та Курилівки, там точилися бої. Також у Телегам-каналі Russian Aviation, пов'язаному з російською авіацією, заявили, що українська армія збила гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Український OSINT-проект «Кіберборошно» повідомив, що ЗСУ знищили два російські танки Т-62М разом із тягачами. Крім того, у мережі з'явилися відео з російськими військовослужбовцями, взятими в полон під час боїв у Курській області.



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