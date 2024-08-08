Армия РФ за сутки обстреляла четыре района Донетчины: в ОВА рассказали детали

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 7 августа, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома и здания. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — написал он.



По словам Филашкина, россияне атаковали четыре района региона.



Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады повреждены 2 дома и здание предприятия.



Покровский район. В Курахово повреждены 2 частных дома, еще 1 — в Успеновке. В Луче Гродовской громады ранен человек. Также 1 человек ранен в Новогродовке.



Краматорский район. В Торском Лиманской громады 3 дома разрушены и 3 повреждены. Под огнем окраины Николаевской и Константиновской громад. В Ильиновской громаде в Плещеевке ранен человек и поврежден дом, в Заре повреждены 8 объектов.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и многоэтажка. Торецк подвергся четырем авиаударам. В Северске повреждены 2 дома.



Кроме того, с линии фронта эвакуированы 944 человека, в том числе 197 детей.



Ранее мы писали, что силы обороны Украины отбросили российских оккупантов в поселке Нью-Йорк Донецкой области.