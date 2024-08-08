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Армія РФ за добу обстріляла чотири райони Донеччини: в ОВА розповіли деталі

08 серпня 2024, 10:59

Армія РФ за добу обстріляла чотири райони Донеччини: в ОВА розповіли деталі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 7 серпня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — написав він.

За словами Філашкіна, росіяни атакували чотири райони регіону.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено 2 будинки і будівлю підприємства.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено 2 приватні будинки, ще 1 — в Успенівці. У Промені Гродівської громади поранено людину. Також 1 людина поранена у Новогродівці.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади 3 будинки зруйновано і 3 пошкоджено. Під вогнем околиці Миколаївської і Костянтинівської громад. В Іллінівській громаді у Плещіївці поранено людину і пошкоджено будинок, у Зорі пошкоджено 8 об'єктів.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка. Торецьк зазнав чотирьох авіаударів. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Крім того, з лінії фронту евакуйовано 944 особи, у тому числі 197 дітей.

Раніше ми писали, що сили оборони України відкинули російських окупантів у селищі Нью-Йорк на Донеччині.

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Вадим Філашкін
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Донецька область
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Війна

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