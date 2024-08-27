Из оккупации вернулись еще 11 детей: 8 из них — с родными в Херсонской области

Еще восьмерых украинских детей вместе с их семьями удалось вывезти с оккупированной территории. Об этом 27 августа сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«Это пять мальчиков и три девочки, в возрасте от 6 до 14 лет. Сейчас дети вместе со своими родителями в безопасности и приходят в себя от ужасов российской оккупации», — написал он в Telegram.



Прокудин отметил, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию из Херсонской области удалось вернуть 181 ребенка.



Возвращением семей занималась благотворительная организация Save Ukraine. Она сообщила о возвращении 11 детей.



В организации рассказали, что некоторые семьи, находясь в оккупации, жили с постоянным страхом, что детей могут забрать и передать в российские учреждения или чужие семьи.



Одна из девочек рассказала, что в школе, где ее учили по российским стандартам, раскалывали что Украина никогда не существовала. Ей 13 лет. Она боялась, что ее отправят в интернат, так как у нее не было российских документов.



У другой 13-летней девочки умерла в оккупации мама и она жила с отчимом, который придерживается пророссийских взглядов. Сейчас она со старшей сестрой.



Семья, в которой воспитываются двое детей 7 и 13 лет, пережила несколько обысков. Ей угрожали забрать детей.