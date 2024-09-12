У Добропіллі внаслідок атак росіян понад 150 шахтарів опинилися під землею

Російська армія обстріляла цивільну інфраструктуру у місті Добропілля Донецької області. Через відсутність електрики під землею опинився 151 гірник шахти «Добропільська», на поверхню вже підняли 80 людей. Про це повідомив голова профспілки гірників України Михайло Волинець.



«Через атаку російських окупантів знеструмлено місто Добропілля та населені пункти поряд. Без електрики залишились вугільні шахти. Зараз через відсутність електрики відбувається загазування та підтоплення виробничих виробок. Також виникла загроза підтоплення гірничо-шахтного обладнання, установок», — зазначив він.



За словами Волинця, зараз триває рятувальна операція — на поверхню вже підняли 80 людей, ще 71 гірник залишається під землею.



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