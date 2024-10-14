Поліцейські евакуювали маломобільних літніх людей із Селидового

Поліцейські евакуювали людей похилого віку із Селидового. Фото: кадр із відео

За останні кілька днів поліцейські вивезли із Селидового десятки людей, серед них — маломобільна бабуся Валентина, яку евакуювали на прохання її дочки. Про це повідомляє поліція Донецької області.







«Пенсіонерка не може самостійно пересуватися, тож залишатися під обстрілами для неї - вкрай небезпечно. Тепер жінка - у безпеці та зможе отримати необхідне лікування. Також на прохання родичів правоохоронці вивезли пенсіонера та літню жінку», — повідомили правоохоронці Донеччини.



Нагадаємо, у жовтні евакуаційні потяги з Донецької області курсуватимуть до Черкаської області 1 раз на 4 дні.