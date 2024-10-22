Главное за день: «Кадыровцы» разворовывают завод в Мариуполе. РФ прорвала оборону Часов Яра?

Политика



Южная Корея пообещала принять «поэтапные меры» против КНДР и России из-за углубления военного сотрудничества и призвала Северную Корею немедленно вывести свои войска из РФ. В тоже время Северная Корея отрицает отправку своих военных в Россию.



Права человека



Так называемый «верховный суд ДНР» вынес «приговор» 31-летнему стрелку десантно-штурмовой роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Алексею Хмаре. Военнопленного незаконно заключили в колонию на 22 года.



Общество



Соратники главы Чечни Рамзана Кадырова вывозят с металлургического комбината имени Ильича в оккупированном Мариуполе оборудование, металл и побочные металлургические продукты. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на документы. Завод контролирует советник Кадырова Вахит Геремеев — брат сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева.



Фронт приближается — фермы Донетчины вынуждены сокращать поголовье скота. На территории Донецкой области работают только 8 предприятий в области животноводства, хотя до полномасштабного вторжения их было 67.



Несмотря на ситуацию с безопасностью в Донецкой области аграрии продолжают работать. 359 сельскохозяйственных предприятий области подверглись разрушениям или повреждениям с начала полномасштабного вторжения. Только учтенные убытки составляют 5 млрд 77 млн гривен.



В ряде министерств Украины должны провести проверки после скандала с МСЭК. Кабмину поручено подготовить законопроект, предусмотрев, в частности, ликвидацию этих комиссий с 31 декабря 2024 года.



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, ойска России продвинулись вблизи города Курахово, поселка Нелеповка и села Водяное на Донетчине.



На данный момент нет вклинивания российских войск в оборону ВСУ вблизи города Часов Яр Донецкой области, сообщила спикерка ОТГВ «Луганск» Анастасия Бобовникова. Ранее представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Петричак заявил, что оккупантам якобы удалось вклиниться в линию обороны ВСУ, но о критическом провале и потере Часового Яра речь не идет.



Российские оккупанты возобновили атаки на территории Луганской области на Купянском направлении.



Армия РФ атаковала Краматорск, повреждены промышленные объекты. Обошлось без пострадавших. В селе Янтарное Покровского района спасатели достали тело погибшей женщины из-под завалов - оккупанты нанесли авиаудар по жилому сектору. Один человек погиб и один ранен после атаки РФ на Мирноград. Сейчас российские войска находятся в 1,5 километра от города.

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