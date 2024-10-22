На оккупированной Донетчине незаконно осужден еще один украинский военнопленный

На оккупированной территории Донецкой области незаконно «осудили» еще одного военнопленного украинца. Так называемый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» 31-летнему стрелку десантно-штурмовой роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Алексея Хмары.
Его обвинили в убийстве мирных жителей Мариуполя в марте 2022 года, когда за город шли ожесточенные бои. Российская армия тогда штурмовала город.
В «суде» заявили, что Хмара, находясь на проспекте Никопольском в Мариуполе, якобы из автомата расстрелял находившегося рядом с остановкой общественного транспорта мирного жителя. В результате полученных ранений мужчина скончался.
Военнопленного незаконно заключили в колонию на 22 года.
Украинские военнопленные подвергаются судебному преследованию, им отказывают в судебных гарантиях, защите и систематически подвергают пыткам и жестокому обращению в местах содержания под стражей.
«Свидетельством этого являются дела против членов полка "Азов" и батальона "Айдар". После захвата Россия предъявила им обвинения в так называемом участии в террористической организации и так называемой попытке свержения правительства марионеточного режима России на оккупированной территории», — сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.
Он обратил внимание, что эти обвинения в первую очередь выдвигаются как предлог для преследования украинских солдат за их участие в боевых действиях.
Для того чтобы задерживать украинцев в оккупации и на территории РФ, а потом устраивать псевдосуды, Россия находит самые разнообразные поводы. Один из таких — обвинения в поддержке ВСУ.