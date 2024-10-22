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На оккупированной Донетчине незаконно осужден еще один украинский военнопленный

22 октября 2024, 16:27

На оккупированной Донетчине незаконно осужден еще один украинский военнопленный

Алексей Хмара Алексей Хмара

На оккупированной территории Донецкой области незаконно «осудили» еще одного военнопленного украинца. Так называемый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» 31-летнему стрелку десантно-штурмовой роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Алексея Хмары. 

Его обвинили в убийстве мирных жителей Мариуполя в марте 2022 года, когда за город шли ожесточенные бои. Российская армия тогда штурмовала город. 

В «суде» заявили, что Хмара, находясь на проспекте Никопольском в Мариуполе, якобы из автомата расстрелял находившегося рядом с остановкой общественного транспорта мирного жителя. В результате полученных ранений мужчина скончался.  

Военнопленного незаконно заключили в колонию на 22 года.

Украинские военнопленные подвергаются судебному преследованию, им отказывают в судебных гарантиях, защите и систематически подвергают пыткам и жестокому обращению в местах содержания под стражей.

«Свидетельством этого являются дела против членов полка "Азов" и батальона "Айдар". После захвата Россия предъявила им обвинения в так называемом участии в террористической организации и так называемой попытке свержения правительства марионеточного режима России на оккупированной территории», — сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

Он обратил внимание, что эти обвинения в первую очередь выдвигаются как предлог для преследования украинских солдат за их участие в боевых действиях.

Для того чтобы задерживать украинцев в оккупации и на территории РФ, а потом устраивать псевдосуды, Россия находит самые разнообразные поводы. Один из таких — обвинения в поддержке ВСУ.

 

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