На оккупированной Донетчине незаконно осужден еще один украинский военнопленный

Украинские военнопленные подвергаются судебному преследованию, им отказывают в судебных гарантиях, защите и систематически подвергают пыткам и жестокому обращению в местах содержания под стражей.



«Свидетельством этого являются дела против членов полка "Азов" и батальона "Айдар". После захвата Россия предъявила им обвинения в так называемом участии в террористической организации и так называемой попытке свержения правительства марионеточного режима России на оккупированной территории», — сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.



Он обратил внимание, что эти обвинения в первую очередь выдвигаются как предлог для преследования украинских солдат за их участие в боевых действиях.



Для того чтобы задерживать украинцев в оккупации и на территории РФ, а потом устраивать псевдосуды, Россия находит самые разнообразные поводы. Один из таких — обвинения в поддержке ВСУ.