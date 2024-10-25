В Україні почне працювати «Єпідтримка»: Зеленський анонсував програму допомоги

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму «Єпідтримки», кошти якої можна буде витратити на оплату українських товарів та послуг.



«Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної родини в Україні. "Єпідтримка" для всіх наших людей — дорослі, діти, кожна родина в Україні. Тисяча гривень на людину — на сім'ю це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів та послуг, зокрема комунальних послуг, електрики», — сказав у відеозверненні президент.



За його словами, кошти також можна буде витратити на квитки в «Укрзалізниці», українські ліки, книги та культурні послуги, а також на військові донати.



«Усі деталі має визначити Кабмін та подати все це людям. Я чекаю на це найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей», — наголосив Зеленський.