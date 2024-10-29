Запуск бракосочетания в Дії: 600 новых пар и 1,3 млн предложений

Брак в Дії: 600 новых пар и 1,3 млн предложений. Фото: кадр из видео

В Министерстве цифровой трансформации Украины подтвердили, что запустив брак в Дії менее 2 месяцев назад — уже сотни пар сказали «Да» по видеосвязи, а сотни тысяч предложили руку и сердце онлайн.



«Мы первые в мире технически реализовали полный цикл бракосочетания онлайн. В условиях войны, когда тысячи пар находятся на расстоянии, услуга особенно важна. Дія позволяет жениться удобно и быстро и не откладывать любовь на потом», — заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Брак в Дії - 600 новых пар и 1,3 млн предложений. Фото: кадр из видео

Услуга работает просто и логично: подаете заявление, выбираете дату и приобщаетесь к онлайн-церемонии с регистратором. Напомним, заявку на помощь можно подать за всю семью в Дії.