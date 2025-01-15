РФ утром обстреляла Лиман: поврежден дом

Оккупационные войска в среду утром, 15 января, ударили по Лиману Донецкой области. В результате атаки поврежден частный дом. Об этом «Новостям Донбасса» по телефону сообщил начальник отдела коммуникаций полиции Донецкой области Павел Дяченко.



По его словам, российский обстрел произошел в 08:55. Предварительно, российская армия использовала артиллерию.



Кроме того, поврежден частный дом, информация о пострадавших и жертвах не поступала.



Напомним, российская армия 15 января атаковала Краматорск и Константиновку. На Краматорск россияне сбросили авиационную бомбу, в результате ударов пострадали 9 человек. В Константиновке один гражданский получил ранения.