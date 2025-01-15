РФ вранці обстріляла Лиман: пошкоджено будинок

Окупаційні війська в середу вранці, 15 січня, вдарили по Лиману Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Про це «Новинам Донбасу» телефоном повідомив начальник відділу комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко.



За його словами, російський обстріл стався о 08:55. Попередньо, російська армія використала артилерію.



Крім того, пошкоджено приватний будинок, інформація про постраждалих та жертв не надходила.



Нагадаємо, російська армія 15 січня атакувала Краматорськ та Костянтинівку. На Краматорськ росіяни скинули авіаційну бомбу, внаслідок ударів постраждали 9 людей. У Костянтинівці один цивільний отримав поранення.