«Как мне восстанавливать все это?» — жительница разбитой квартиры в Краматорске после обстрела ►

Фото: Дмитрий Глушко, «Новости Донбасса».

Обстрелы Краматорска со стороны войск РФ с каждым днем увеличиваются. Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, в городе остаются около 40 тысяч жителей.



Оккупанты стреляют каждый день, бьют по объектам критической инфраструктуры.



Утром 15 января Россия обстреляла многоэтажку в Краматорске. Изначально было известно о восьми пострадавших — из них двое детей. Ближе к вечеру количество раненых увеличилось до 9. На месте удара организован пункт обогрева, а жителям предоставляют строительные материалы для оперативного восстановления повреждённых квартир.

В пяти квартирах разрушения очень серьезные, их жильцы получают временное жилье в Краматорске. Одна из владелиц разрушенной квартиры — Марина — со слезами на глазах говорит, что у нее сейчас нет работы, нет заработка. Она не знает, как ей восстанавливать жилье. Женщина очень возмущена и расстроена.

В ее семье никто не пострадал от обстрела.

На линии фронта не ни водоснабжения, ни газа, ни электричества. Из-за постоянных обстрелов восстановление коммуникаций почти невозможно.



Как сообщалось, утром 15 января были слышны взрывы в оккупированных Макеевке и Горловке. Работала российская ПВО. Как сообщили в группировке «ДНР», ранены две пожилые женщины.