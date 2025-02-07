Ще двох колишніх співробітників СІЗО підозрюють у держзраді — вони залишилися працювати у Маріуполі

Двом правоохоронцям на Донеччині заочно пред'явлено підозру у державній зраді. Обидва — з Маріуполя, який зараз окупований російською армією.

У 2022 році співробітники Маріупольського слідчого ізолятора почали співпрацювати з російськими окупантами. Слідство стверджує, що розділяючи проросійські погляди, старший інспектор відділу інтендантського та господарського забезпечення та молодший інспектор відділу режиму та охорони перейшли на бік РФ.



Вони добровільно обійняли посади в ізоляторі, який незаконно передали під управління так званої «державної служби виконання покарань міністерства юстиції ДНР». У той період в установі утримувалося 353 ув'язнених.



«Підозрювані виконують злочинні накази окупаційного керівництва, порушуючи конституційні права ув'язнених. Деякі з них вже мали постати перед українським судом або бути звільненими, проте незаконно продовжують перебувати під вартою», — повідомили у прокуратурі Донецької області.



Раніше було заочно засуджено експравоохоронця, який порушує права ув'язнених у захопленому Маріупольському слідчому ізоляторі.



Також у Донецькій області прокуратура повідомила про підозру 6 чоловікам, які воювали у складі військ РФ проти ЗСУ на Донбасі.