Трамп заявил о «большом прогрессе» в вопросе урегулирования войны в Украине и выразил интерес к ее ресурсам

Президент США Дональд Трамп. Фото: личная страница Трампа в Фейсбук

США достигли большого прогресса по России и Украине. Об этом сообщила корреспондентка «Голоса Америки» Екатерина Лисунова со ссылкой на президента США Дональда Трампа, который ответил на вопросы журналистов в Белом доме.



Однако Трамп не стал вдаваться в подробности.



В то же время он выразил заинтересованность в приобретении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь США.



Также американский президент подписал официальный указ о назначении отставного генерал-лейтенанта Кита Келлогга специальным посланником США по Украине и России.

Напомним, что Трамп заявил о том, что уже запланировал встречи и переговоры с Украиной и РФ об окончании войны.