США ведуть переговори з Москвою: Трамп підтвердив відправлення делегації

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники США вже вирушили до Росії для обговорення мирного врегулювання в Україні. Про це повідомили кілька західних ЗМІ.



Під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном Трамп заявив, що у США «є люди, які їдуть до Росії прямо зараз».



Він повторив слова своїх радників, які напередодні далися взнаки то тепер — слово за Москвою.



Про це заявив і віцепрезидент Джей Ді Венс.



«Ми вважаємо, що знаходимося в дуже хорошому становищі, коли українці погодилися на припинення вогню, і тепер ми збираємося подивитися, чи зможемо змусити росіян також погодитися на припинення вогню», — сказав він на брифінгу.

11 березня між делегаціями України та США відбулися переговори у Саудівській Аравії. З українського боку участь брали голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров та заступник керівника ВП Павло Паліса.



Раніше Україна прийняла пропозицію США про негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, але є умова. Також США ухвалили рішення негайно відновити обмін розвідданими та військову допомогу Україні.



Росія уважно вивчає заяви, зроблені за підсумками зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії, заявив прессекретар голови Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков.