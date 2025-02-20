Бывший правоохранитель получил 9 лет за смертельное ДТП на Киевщине

Экс-правоохранитель получил 9 лет за смертельное ДТП. Фото: ГБР

Суд приговорил экс-правоохранителя к 9 годам лишения свободы за смертельное ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.



Авария произошла в июне 2022 года. Руководитель одного из районных управлений правоохранительных органов Киевской области сел за руль пьяным.

Экс-правоохранитель получил 9 лет за смертельное ДТП. Фото: ГБР

Вечером на трассе Киев-Знаменка в Обуховском районе он потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль.



В результате аварии 68-летняя пассажирка встречного авто погибла на месте, а ее 69-летний супруг, управлявший машиной, скончался от травм в больнице.

Экс-правоохранитель получил 9 лет за смертельное ДТП. Фото: ГБР

Экспертиза установила, что в крови виновника ДТП было 1,23 промилле алкоголя. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц) и обязал выплатить 1,5 млн гривен компенсации пострадавшей стороне.

Напомним, в Покровском районе Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие 15 февраля. Спасатели изъяли из искореженной машины погибшего мужчину.