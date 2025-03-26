На Харківщині оператори БПЛА знищили техніку та особовий склад окупантів

Оператори БПЛА знищили техніку та особовий склад армії РФ. Фото: скріншот з відео

Українські військовослужбовці продовжують атакувати позиції російських окупантів у Харківській області. Так, оператори БПЛА бригади «Форпост» знищили техніку та особовий склад противника. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



У відомстві уточнили, що штурм російських солдатів у районі Вовчанська закінчився повним розгромом.



«Противник намагався атакувати оборонні позиції прикордонників, застосувавши 2 одиниці МТЛБ та БМП-2. Бійці бригади «Форпост» спочатку виявили і спалили дві одиниці важкої техніки, а потім скидами з дронів добили ворожу піхоту», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що армія РФ досить регулярно настає танковими колонами на всіх напрямках у Донецькій та Луганській областях.