Зеленський: Путін боїться лише свого суспільства та втрати влади, скоро він помре

Президент України Володимир Зеленський вважає, що головною загрозою для Володимира Путіна є не зовнішній тиск, а внутрішня дестабілізація російського суспільства та втрата особистої влади. Про це він заявив в інтерв'ю Eurovision News.



«Путін боїться лише свого суспільства. Дестабілізація його суспільства — те, чого він боїться. Але ніхто не зможе на це вплинути, він сам на це вплине», — сказав Зеленський.



Він пояснив, що внутрішня напруга в Росії може наростати, якщо західні партнери України продовжуватимуть посилювати тиск на Кремль: «Дестабілізація суспільства Путіна буде, коли українські партнери тиснутимуть на нього».



Зеленський також додав, що Путін боїться втратити свою владу, що, на його думку, пов'язано як із суспільною ситуацією, так і віком російського лідера.



«Друге, чого він (Путін) боїться — втратити свою силу. Це також щодо стабільності суспільства залежить. Але залежить від його років. Він помре незабаром, це факт, і все закінчиться», — упевнений Зеленський.



Крім того, президент України зазначив, що Путін побоюється політичної ізоляції, але повністю її уникнути йому поки що вдається завдяки низці міжнародних партнерів:



«Я вважаю, що в момент, коли була політична ізоляція, знову ж таки глобальний Південь за всієї поваги — вони його не ізолювали, а продовжували мати з ним контакти».



Зеленський наголосив, наскільки важливо не допустити повернення Путіна до міжнародного простору.



«Зараз Америка не повинна допомагати Путіну виходити із цієї глобальної ізоляції. Я вважаю, що це є небезпечно. Це один із найнебезпечніших моментів», — вважає президент.