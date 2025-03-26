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Зеленський: Путін боїться лише свого суспільства та втрати влади, скоро він помре

26 березня 2025, 23:35

Зеленський: Путін боїться лише свого суспільства та втрати влади, скоро він помре

Зеленський: Путін боїться лише свого суспільства та втрати влади, скоро він помре

Президент України Володимир Зеленський вважає, що головною загрозою для Володимира Путіна є не зовнішній тиск, а внутрішня дестабілізація російського суспільства та втрата особистої влади. Про це він заявив в інтерв'ю Eurovision News.

«Путін боїться лише свого суспільства. Дестабілізація його суспільства — те, чого він боїться. Але ніхто не зможе на це вплинути, він сам на це вплине», — сказав Зеленський.

Він пояснив, що внутрішня напруга в Росії може наростати, якщо західні партнери України продовжуватимуть посилювати тиск на Кремль: «Дестабілізація суспільства Путіна буде, коли українські партнери тиснутимуть на нього».

Зеленський також додав, що Путін боїться втратити свою владу, що, на його думку, пов'язано як із суспільною ситуацією, так і віком російського лідера.

«Друге, чого він (Путін) боїться — втратити свою силу. Це також щодо стабільності суспільства залежить. Але залежить від його років. Він помре незабаром, це факт, і все закінчиться», — упевнений Зеленський.

Крім того, президент України зазначив, що Путін побоюється політичної ізоляції, але повністю її уникнути йому поки що вдається завдяки низці міжнародних партнерів:

«Я вважаю, що в момент, коли була політична ізоляція, знову ж таки глобальний Південь за всієї поваги — вони його не ізолювали, а продовжували мати з ним контакти».

Зеленський наголосив, наскільки важливо не допустити повернення Путіна до міжнародного простору.

«Зараз Америка не повинна допомагати Путіну виходити із цієї глобальної ізоляції. Я вважаю, що це є небезпечно. Це один із найнебезпечніших моментів», — вважає президент.

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