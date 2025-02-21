В Николаеве раскрыли схему уклонения от мобилизации за $8 тысяч

В Николаеве раскрыли схему уклонения от мобилизации. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) заблокировало незаконную схему уклонения от мобилизации в Николаеве. В преступную деятельность были вовлечены командир взвода одного из правоохранительных органов, начальник отдела мобилизации Центрального ТЦК и СП Николаева, а также председатель врачебно-консультативной комиссии местной больницы.







Злоумышленники подделывали медицинские документы для граждан, желавших избежать мобилизации. Правоохранитель находил «клиентов», после чего чиновник центра комплектования и председатель ВКК оформляли фальшивые справки с фиктивными диагнозами.

Стоимость такой «услуги» составляла $8 000. Схема действовала с конца 2024 года. Фигурантов задержали во время передачи взятки. Во время обысков в их рабочих кабинетах изъяты документы, которые помогут установить личности тех, кто воспользовался поддельными справками.

Трем должностным лицам предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога до 1,2 млн гривен. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, бывший правоохранитель получил 9 лет за смертельное ДТП на Киевщине.