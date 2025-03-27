В Україні заблоковано рахунки 26 тисяч громадян за порушення закону про мобілізацію

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В Україні заарештували банківські рахунки понад 26 тисяч громадян, які порушили вимоги щодо мобілізаційного законодавства. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на міністерство юстиції.



Оновлену статистику щодо кількості блокувань буде оприлюднено після 1 квітня.



Рахунки можуть блокуватись за рішенням суду, якщо військовозобов'язаний не сплачує штрафи, накладені за ухилення від мобілізації.



Нагадаємо, що з минулого року в Україні діють жорсткі правила мобілізації. Зокрема, за несвоєчасне оновлення даних у ТЦК або неявку за повісткою передбачено штрафи від 17 до 25 тисяч гривень для фізичних осіб. Для юридичних осіб санкції ще вищі. Ці заходи регулюються статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Якщо штраф не сплачено, справа передається до поліції, яка може оголосити людину в розшук. У разі подальшого ухилення можливі додаткові санкції — арешт банківських рахунків або позбавлення прав водія. Однак рішення про блокування рахунку ухвалює виключно суд.



Юристи радять не ігнорувати вимоги ТЦК та вчасно сплачувати штрафи, щоб уникнути судових розглядів.



Раніше повідомлялося, що в Україні спростили процес сплати штрафів військовослужбовцям. Незабаром це можна буде зробити через мобільний додаток «Резерв+» без необхідності особистого візиту до ТЦК.

Порушення прав людини, скоєні працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), набули системного та масового характеру, заявив раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.