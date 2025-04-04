Росія знищила понад 200 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури в Україні — Єрмак

Внаслідок повномасштабної агресії Росія знищила 214 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури в Україні. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час фіналу Всеукраїнського конкурсу есе на тему: «Роль штучного інтелекту у притягненні РФ до відповідальності».



За його словами, серед зруйнованого — 173 тисячі житлових будинків, 4 тисячі шкіл та тисячі медичних закладів. Тільки по об'єктах енергетики, починаючи з 2022 року, було завдано 773 ударів, також зруйновано 9 тисяч об'єктів комунікаційної інфраструктури.



Єрмак також послався на оцінку Світового банку, згідно з якою збитки від російської агресії становлять не менше 524 мільярдів доларів. Однак, на його думку, реальна сума може бути суттєво вищою.



Він зазначив, що Україна вже працює над створенням реєстру збитків, до якого вносяться всі об'єкти, які постраждали від дій Росії. Тут, за словами Єрмака, важливу роль може відіграти штучний інтелект для систематизації та обробки даних.



Водночас як наголосив голова ОП, відновити справедливість може лише людина.



«Те, що не під силу штучному інтелекту, під силу дипломату», — сказав він.

Як повідомлялося, Україна спільно з ЄС, G7 та міжнародними організаціями працює над створенням Реєстру збитків. Ведуться переговори щодо конфіскації заморожених російських активів за кордоном — це близько 300 млрд доларів, які перебувають переважно в країнах ЄС та G7. Ці кошти можуть бути спрямовані на відновлення України.