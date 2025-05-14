Американские представители прибудут в Стамбул 16 мая — СМИ

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и госсекретарь Марко Рубио вылетают в Стамбул в пятницу, 16 мая, после переговоров Украины и РФ.

РФ и США сейчас не ведут контактов по информационной безопасности, но такие каналы существуют, заявили в российском МИД.

Уиткофф также отметил, что у американской стороны нет подтверждения участия Владимира Путина в переговорах.

Ранее предполагалось, что они будут присутствовать на встрече между Украиной и Россией в статусе наблюдателей.