Американські представники прибудуть до Стамбула 16 травня - ЗМІ

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Уіткофф заявив , що він і держсекретар Марко Рубіо вилітають до Стамбула у п'ятницю, 16 травня, після переговорів України та РФ.

РФ і США зараз не ведуть контактів щодо інформаційної безпеки, але такі канали існують, заявили в російському МЗС.

Віткофф також зазначив, що американська сторона не має підтвердження участі Володимира Путіна в переговорах.

Раніше передбачалося , що вони будуть присутні на зустрічі між Україною та Росією у статусі спостерігачів.