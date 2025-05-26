Главное за день: Украине разрешили дальнобойные удары. Трамп пригрозил санкциями Путину

Политика



Больше нет ограничений на дальнобойность для оружия, которое будут поставлять Украине Германия, Великобритания, Франция и США.



После рекордного воздушного обстрела Украины Дональд Трамп неожиданно резко высказался о Владимире Путине. Он написал в своей соцсети Truth Social, что российский президент «сошел с ума», а в заявлении для журналистов он пригрозил российскому президенту санкциями.



Общество



Российская пропаганда распространяет фейк о том, что якобы украинские военные намеренно размещают склады с оружием и боеприпасами на первых этажах многоквартирных жилых домов в Краматорске и других городах Донецкой области.



Среди обмененных 25 мая военнопленных российская сторона передала Украине Анатолия Тараненко, бывшего военного ВСУ, который добровольно сдался в плен группировке «ДНР» в 2021 году и, якобы, перешел на сторону врага.



Из Константиновки увозят церковные колокола. Это последние колокола, отлитые на Донецком металлургическом заводе до оккупации.



Боевые действия



В результате атаки дронов в Одесской области разрушен дом, повреждены крыши жилых домов, дворовая постройка, гаражи, автомобили, забор и газовый трубопровод. В Киеве и области повреждены дома. В Васищево Харьковской области произошло разрушение и масштабный пожар складского здания. В результате атаки дрона по автомобилю в Херсоне ранена женщина. Ночью Польша подняла в небо военную авиацию из-за атаки РФ по Украине.



Дом «и.о. главы администрации» оккупированного города Каменка-Днепровская в Запорожской области Андрея Кононенко был атакован дроном. На момент атаки Кононенко находился в доме, повреждены крыша, фасад и окна. Никто не пострадал.



Российские военные попытались прорваться в поселок Заря Донецкой области, но были ликвидированы украинской бригадой, после чего населенный пункт оказался в «серой зоне». Аналитики DeepState сообщают об усилении давления со стороны России и наращивании сил, что создает угрозу оккупации. Бои в этом районе продолжаются.



После атаки БПЛА полностью приостановил свою работу химкомбинат «Азот» в городе Новомосковск Тульской области РФ. В результате ударов загорелся трубопровод низкого давления с природным газом в цеху №4. Повреждены также две цистерны объемом 750 тонн с азотной кислотой. Из одной из них вытекла азотная кислота.



Склад материально-технического обеспечения Дмитровского химического завода (ДХЗ) в Кинешме Ивановской области России поврежден в результате ночной атаки БПЛА.



Россия передислоцировала 50 тысяч военнослужащих из Курской области на Харьковское направление: возможна попытка наступления. Об этом пишет издание The Military Watch Magazine.