Дрон атаковал дом «мэра» оккупированного города в Запорожской области

Дом «и.о. главы администрации» оккупированного города Каменка-Днепровская в Запорожской области был атакован дроном. Об этом сообщают источники издания ASTRA.
Отмечается, что на оккупированной части Запорожской области 23 мая беспилотник попал по жилому дому на улице Калинина в городе Каменка-Днепровская.
В доме проживает Андрей Кононенко, согласно данным сайта «Миротворец» и украинских СМИ, назначенный Россией на должность исполняющего обязанности главы оккупационной администрации города.
По данным издания, на момент атаки Кононенко находился в доме, повреждены крыша, фасад и окна. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что дрон упал на здание правительства Белгородской области России.
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