Дрон атаковал дом «мэра» оккупированного города в Запорожской области

Назначенный россиянами «мэр» оккупированного города Каменка-Днепровская Запорожской области Андрей Кононенко. Фото: ASTRA

Дом «и.о. главы администрации» оккупированного города Каменка-Днепровская в Запорожской области был атакован дроном. Об этом сообщают источники издания ASTRA.

Отмечается, что на оккупированной части Запорожской области 23 мая беспилотник попал по жилому дому на улице Калинина в городе Каменка-Днепровская.

В доме проживает Андрей Кононенко, согласно данным сайта «Миротворец» и украинских СМИ, назначенный Россией на должность исполняющего обязанности главы оккупационной администрации города.

По данным издания, на момент атаки Кононенко находился в доме, повреждены крыша, фасад и окна. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что дрон упал на здание правительства Белгородской области России.