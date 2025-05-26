Россия распространяет фейк о «складах боеприпасов в многоэтажках» Краматорска. Что известно

Российская пропаганда распространяет фейк о том, что якобы украинские военные намеренно размещают склады с оружием и боеприпасами на первых этажах многоквартирных жилых домов в Краматорске и других городах Донецкой области. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.



При этом, по словам пропагандистов РФ, украинские военные якобы запрещают гражданским эвакуироваться, чтобы использовать их как «живой щит».



«Подобные сообщения не имеют ничего общего с реальностью. Они могут свидетельствовать о подготовке России к провокациям или новым обстрелам гражданских объектов в Краматорске. Это типичный пример применения врагом тактики информационного алиби – ради собственного оправдания Россия превентивно обвиняет Украину в действиях, которые может совершить сама. Также выдумками о «складах боеприпасов в многоэтажках» Россия пытается снять с себя ответственность за систематические удары по гражданской инфраструктуре в прифронтовых городах», – отметили в Центре.

Напомним, что на российском ТВ заявили, что вертолет главы Кремля Владимира Путина якобы попал в эпицентр отражения атаки БПЛА на Курскую область.